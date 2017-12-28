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Порошенко назвав умову
купівлі російського газу

Порошенко назвав умову купівлі російського газу
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  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:51

Re: Порошенко назвав умову купівлі російського газу

  lapay написав:Спотова ціна і газпромівська можуть відрізнятись як в одну, так і в іншу сторону. Нафтогаз хотів ринкову ціну, а не по формулі...


Ну, так по формуле сейчас дешевле...
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:52

  lapay написав: Тільки ціна буде не та, що Раша захоче, а та, що на спотовому ринку ЄС. Рашкованів обломали по всім хотєлкам. Нам, в принципі, все одно де купувати - в Словаччині, чи в РФ. Головне, щоб ціна була однакова. Єдине - не вдалося скинути ціну транзиту з вартості газу, але ж по транзиту ще суд не закінчився. Якщо Газмясу щось залишили, то і нам щось дадуть.

О цене все равно придется договориться - конкретной цены, как вы понимаете (если хоть что-то смыслите в юриспруденции), в решении арбитража не будет.

Ни один суд в мире не может навязать 2 субъектам хозяйственной деятельности (а спорят Нефтегаз и Газпром, а не Украина и Россия) коммерческие условия сотрудничества.

Он может только признать (и с высокой вероятностью признает), что существующие условия в таком-то пункте - текущая формула расчета цены - не отвечают практике. Это наша победа, я считаю.

Что касается остальных требований сторон: обязательство выполнять Take or Pay даже не в полном контрактном объеме - это наше поражение. Иметь обязательство - это всегда хуже, чем иметь право.

Возможно, даже вероятно, что нас ждет еще одна победа в данном споре, правда, останется она лишь на бумаге - компенсации со стороны Газпрома (либо России, как владельца Газпрома) за захват и использование оборудования Черноморнефтегаза и шельфа Черного моря в районе Крыма. Эти требования Россия ни исполнит ни под каким предлогом, потому что это уже геополитика, а не just business
Criticus
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:22

Re: Порошенко назвав умову купівлі російського газу

  Criticus написав:Ни один суд в мире не может навязать 2 субъектам хозяйственной деятельности (а спорят Нефтегаз и Газпром, а не Украина и Россия) коммерческие условия сотрудничества.

Он может только признать (и с высокой вероятностью признает), что существующие условия в таком-то пункте - текущая формула расчета цены - не отвечают практике. Это наша победа, я считаю.

Что касается остальных требований сторон: обязательство выполнять Take or Pay даже не в полном контрактном объеме - это наше поражение. Иметь обязательство - это всегда хуже, чем иметь право.

Це як? Арбітраж як раз і встановив, яка саме була ціна купівлі газу в 2014. Газпром хотів одне, Нафтогаз інше.
Як взагалі можна реалізувати принцип бериабоплати без конкретної ціни?
  Аудитор написав:Ну, так по формуле сейчас дешевле...

Сьогодні дешевше, завтра дорожче. Коли подавали позов, було дорожче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:24

  Стас написав:
  lapay написав:
  Стас написав:а что вы называете дурными ценами? цены соответствуют формуле с которой Украина была согласна 8 лет, а теперь почему не согласна?...

Якби ціни нас влаштовували, то не було б щорічних торгів по ціні, не було б обіцянок Януковича знизити ціну на газ, Харківських угод і таке інше. Інша справа - чому не подавали в Арбітраж. Не подавали, бо не хотіли псувати відносини з головним торгівельним партнером.
Коли цей партнер виявився не партнером, а п..асом, то тоді й подали в Арбітраж.

ежегодные переговоры о условиях поставки были предусмотрены подписанным договором.


На который раша насрала (как обычно) и Янукович обиделся на Вовочку за неумение держать слово и пошел договариваться о реверсе.

Вы все факты пишите, все.
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:27

  Criticus написав:Ни один суд в мире не может навязать 2 субъектам хозяйственной деятельности (а спорят Нефтегаз и Газпром, а не Украина и Россия) коммерческие условия сотрудничества.

Смотрим раз.
Что касается остальных требований сторон: обязательство выполнять Take or Pay даже не в полном контрактном объеме - это наше поражение. Иметь обязательство - это всегда хуже, чем иметь право.

Смотрим два.

Так обьясни, "иксперд", арбитраж навязал обязательство бери-или-плати? Или не навязал? :)

Возможно, даже вероятно, что нас ждет еще одна победа в данном споре, правда, останется она лишь на бумаге - компенсации со стороны Газпрома (либо России, как владельца Газпрома) за захват и использование оборудования Черноморнефтегаза и шельфа Черного моря в районе Крыма. Эти требования Россия ни исполнит ни под каким предлогом, потому что это уже геополитика, а не just business


Не будет исполнять - будет в ж***.

Все просто, как 2 копейки.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:41

  Аудитор написав:
  lapay написав:Спотова ціна і газпромівська можуть відрізнятись як в одну, так і в іншу сторону. Нафтогаз хотів ринкову ціну, а не по формулі...


Ну, так по формуле сейчас дешевле...


Спотовые цены могут меняться каждый день. На то они и спотовые.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:52

  lapay написав:Так сходу не скажу, давно це було, це треба десь в архівах шукати. Але Ізраїль товари арабам постачав.


Зачем воздух сотрясать если ничего не знаете?
Во время войны враги не торгуют.Когда она заканчивается и заключается перемирие торговля восстанавливается.
Украина,вернее ее нынешнее бездарное руководство в лице шоколадного президента, громкими речами для внешнего и внутреннего потребления клеймит агрессора и в то же время уже 3 года по-тихому торгует забыв о патриотизме, убитых и раненых, потерянных территориях и т.д.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:02

  Sommer написав:
  Criticus написав:Ни один суд в мире не может навязать 2 субъектам хозяйственной деятельности (а спорят Нефтегаз и Газпром, а не Украина и Россия) коммерческие условия сотрудничества.

Смотрим раз.
Что касается остальных требований сторон: обязательство выполнять Take or Pay даже не в полном контрактном объеме - это наше поражение. Иметь обязательство - это всегда хуже, чем иметь право.

Смотрим два.

Так обьясни, "иксперд", арбитраж навязал обязательство бери-или-плати? Или не навязал? :)

Возможно, даже вероятно, что нас ждет еще одна победа в данном споре, правда, останется она лишь на бумаге - компенсации со стороны Газпрома (либо России, как владельца Газпрома) за захват и использование оборудования Черноморнефтегаза и шельфа Черного моря в районе Крыма. Эти требования Россия ни исполнит ни под каким предлогом, потому что это уже геополитика, а не just business


Не будет исполнять - будет в ж***.

Все просто, как 2 копейки.


Что вы все время считаете? Очки в мою пользу? Боюсь, счет, с которым я веду в дискуссии с вами, более разгромный, чем 2:0.

Арбитраж не навязал обязательства плати и бери Нефтегазу, они были навязаны Нефтегазу Газпромом по действующему договорому, и арбитраж не принял аргументы Нефтегаза относительно незаконности этого требования. Это победа? Ну, возможно, на фоне других "побед" последних лет, и да. Не буду тут с вами спорить. Пэрэмога так пэрэмога.

И я вам напомню, что все, что мы обсуждаем в этом статье - предварительно!

Именно поэтому я, как человек умный, использую слова "возможно" и "вероятно", а вы, как человек неумный - используете безапеляционную лексику, лишенную аргументов, еще и с переходом на личности...

Что касается России, которая не будет исполнять решение арбитража - не будет она в ж чисто по этой причине. Но еще больше осложнит свои отношения с Западом - это точно.
А вот радоваться по этому поводу украинцам, или нет - вопрос неоднозначный. Россия - нерациональная страна, и часто действует по принципу "сгорел сарай - гори и хата" :(
Criticus
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:11

Re: Порошенко назвав умову купівлі російського газу

  slavek написав:Во время войны враги не торгуют.Когда она заканчивается и заключается перемирие торговля восстанавливается.

Так теракти, ракетні обстріли палестинцями - це війна чи не війна? Якщо євреї з палестинцями торгують, то чому ми не можемо торгувати з Лугандоном чи РФ?
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:51

Re: Порошенко назвав умову купівлі російського газу

  slavek написав:С этими образованиями Израилю воевать не нужно - достаточно на пару недель перекрыть поставки перечисленных материалов, и арабы захлебнутся в дерьме и помрут от жажды.

Щось це мені нагадує ;)
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