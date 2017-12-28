Порошенко назвав умову купівлі російського газу

Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:02

Sommer написав: Criticus написав: Ни один суд в мире не может навязать 2 субъектам хозяйственной деятельности (а спорят Нефтегаз и Газпром, а не Украина и Россия) коммерческие условия сотрудничества.

Ни один суд в мире не может навязать 2 субъектам хозяйственной деятельности (а спорят Нефтегаз и Газпром, а не Украина и Россия) коммерческие условия сотрудничества.

Смотрим раз.

Что касается остальных требований сторон: обязательство выполнять Take or Pay даже не в полном контрактном объеме - это наше поражение. Иметь обязательство - это всегда хуже, чем иметь право.



Смотрим два.



Так обьясни, "иксперд", арбитраж навязал обязательство бери-или-плати? Или не навязал?



Возможно, даже вероятно, что нас ждет еще одна победа в данном споре, правда, останется она лишь на бумаге - компенсации со стороны Газпрома (либо России, как владельца Газпрома) за захват и использование оборудования Черноморнефтегаза и шельфа Черного моря в районе Крыма. Эти требования Россия ни исполнит ни под каким предлогом, потому что это уже геополитика, а не just business



Не будет исполнять - будет в ж***.



Все просто, как 2 копейки. Смотрим раз.Смотрим два.Так обьясни, "иксперд", арбитраж навязал обязательство бери-или-плати? Или не навязал?Не будет исполнять - будет в ж***.Все просто, как 2 копейки.

Что вы все время считаете? Очки в мою пользу? Боюсь, счет, с которым я веду в дискуссии с вами, более разгромный, чем 2:0.Арбитраж не навязал обязательства плати и бери Нефтегазу, они были навязаны Нефтегазу Газпромом по действующему договорому, и арбитраж не принял аргументы Нефтегаза относительно незаконности этого требования. Это победа? Ну, возможно, на фоне других "побед" последних лет, и да. Не буду тут с вами спорить. Пэрэмога так пэрэмога.И я вам напомню, что все, что мы обсуждаем в этом статье - предварительно!Именно поэтому я, как человек умный, использую слова "возможно" и "вероятно", а вы, как человек неумный - используете безапеляционную лексику, лишенную аргументов, еще и с переходом на личности...Что касается России, которая не будет исполнять решение арбитража - не будет она в ж чисто по этой причине. Но еще больше осложнит свои отношения с Западом - это точно.А вот радоваться по этому поводу украинцам, или нет - вопрос неоднозначный. Россия - нерациональная страна, и часто действует по принципу "сгорел сарай - гори и хата"