Порошенко назвав умову купівлі російського газу

Додано: Суб 30 гру, 2017 01:37

lapay написав: Так теракти, ракетні обстріли палестинцями - це війна чи не війна? Якщо євреї з палестинцями торгують, то чому ми не можемо торгувати з Лугандоном чи РФ? Так теракти, ракетні обстріли палестинцями - це війна чи не війна? Якщо євреї з палестинцями торгують, то чому ми не можемо торгувати з Лугандоном чи РФ?

Как евреи воюют с арабами было показано во время семидневной войны. А сейчас там не война, а терракты и провокации. Поэтому они и торгуют между собой. И у нас тоже не война, уже давно после Дебальцово, а терракты и провокации. Если была бы война всё мужское население уже было бы мобилизовано и сидело в окопах, а не как сейчас в Киеве или в Одессе кафешки забиты отдыхающими, и люди по всей стране закупаются в очередях вкусностями и шампанским на Новый Год.