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Порошенко назвав умову купівлі російського газу
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:28
lapay написав: slavek написав:
Во время войны враги не торгуют.Когда она заканчивается и заключается перемирие торговля восстанавливается.
Так теракти, ракетні обстріли палестинцями - це війна чи не війна? Якщо євреї з палестинцями торгують, то чому ми не можемо торгувати з Лугандоном чи РФ?
Вообщето евреи отжимают у палестинцев потихоньку территорию. Так что в этой картине мы не евреи мы палестинцы. Да и войны там никакой нет, вот там как раз террористические акты.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:43
Criticus написав: Sommer написав: Criticus написав:
Ни один суд в мире не может навязать 2 субъектам хозяйственной деятельности (а спорят Нефтегаз и Газпром, а не Украина и Россия) коммерческие условия сотрудничества.
Смотрим раз.
Что касается остальных требований сторон: обязательство выполнять Take or Pay даже не в полном контрактном объеме - это наше поражение. Иметь обязательство - это всегда хуже, чем иметь право.
Смотрим два.
Так обьясни, "иксперд", арбитраж навязал обязательство бери-или-плати? Или не навязал?
Возможно, даже вероятно, что нас ждет еще одна победа в данном споре, правда, останется она лишь на бумаге - компенсации со стороны Газпрома (либо России, как владельца Газпрома) за захват и использование оборудования Черноморнефтегаза и шельфа Черного моря в районе Крыма. Эти требования Россия ни исполнит ни под каким предлогом, потому что это уже геополитика, а не just business
Не будет исполнять - будет в ж***.
Все просто, как 2 копейки.
Арбитраж не навязал обязательства плати и бери Нефтегазу, они были навязаны Нефтегазу Газпромом по действующему договорому, и арбитраж не принял аргументы Нефтегаза относительно незаконности этого требования.
Т.е. навязал, хотя только что утверждалось что навязывать он не может.
Это победа?
Продолжение "бери или плати" - возможно.
А вот пролет Газпрома с 50 миллиардами и оплате поставок газа в ДыНыРы - это однозначная победа.
Что касается России, которая не будет исполнять решение арбитража - не будет она в ж чисто по этой причине.
Не будет исполнять решения цивилизованных стран - будет в ж*. Даже если они переименуют свою ж* в ЕврАзЭС или еще какой-нибудь КПСС.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Додано: Суб 30 гру, 2017 00:56
Дилетант написав:
Так а чего ж цены только повышаются?
Чтоб путен не напал!
Всё IMHO
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Додано: Суб 30 гру, 2017 01:37
lapay написав:
Так теракти, ракетні обстріли палестинцями - це війна чи не війна? Якщо євреї з палестинцями торгують, то чому ми не можемо торгувати з Лугандоном чи РФ?
Как евреи воюют с арабами было показано во время семидневной войны. А сейчас там не война, а терракты и провокации. Поэтому они и торгуют между собой. И у нас тоже не война, уже давно после Дебальцово, а терракты и провокации. Если была бы война всё мужское население уже было бы мобилизовано и сидело в окопах, а не как сейчас в Киеве или в Одессе кафешки забиты отдыхающими, и люди по всей стране закупаются в очередях вкусностями и шампанским на Новый Год.
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Додано: Суб 30 гру, 2017 08:22
Непонятно кто и куда стучит Петру Алексеевичу, да ещё приговаривает "возьмите наш газ".
Украина-то в любом случае покупает российский газ,а то, что Россия до сих пор делает это через Словакию, России от этого было только лучше. Словакия надежный и платежеспособный партнер,с ней никакой нервотрепки в канун Нового года у Газпрома нет.
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