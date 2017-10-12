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Нафта дорожчає на даних про зниження її запасів у США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:35
Пропонуємо до обговорення:
Світові ціни на нафту вранці останнього торгового дня 2017 року зростають після виходу даних Міненерго США про тижневе зниження обсягу запасів "чорного золота" в країні, свідчать дані торгів.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:35
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