RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нафта дорожчає на даних про
зниження її запасів у США

Нафта дорожчає на даних про зниження її запасів у США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:35

Нафта дорожчає на даних про зниження її запасів у США

Пропонуємо до обговорення:
Світові ціни на нафту вранці останнього торгового дня 2017 року зростають після виходу даних Міненерго США про тижневе зниження обсягу запасів "чорного золота" в країні, свідчать дані торгів.

Дивися повний текст Нафта дорожчає на даних про зниження її запасів у США.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79009
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:35

Как серпом...
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 83
З нами з: 26.06.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Стас, Tip Top, Дваждыдвашник і 18 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Miller and Lents здійснить незалежну оцінку запасів...
R2 » Вів 21 лис, 2017 21:57
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2017 21:57
shurshun
Артем Ковбель: нафта vs електрика. Як електрокари... 1, 2
R2 » Сер 08 лис, 2017 12:18
10 523
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лис, 2017 12:32
myshapiton
Нацкомісія схвалила проект зниження тарифу "Укренерго"...
R2 » Чет 12 жов, 2017 15:38
1 274
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 жов, 2017 18:08
forumreader
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.