RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко впевнений у завершенні
реконструкції дороги...

Порошенко впевнений у завершенні реконструкції дороги...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:38

Порошенко впевнений у завершенні реконструкції дороги...

Пропонуємо до обговорення:
Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення Одеса-Рені (М-15) завершиться в 2018 році, сказав президент України Петро Порошенко під час зустрічі з жителями с.Маяки Біляївського району Одеської області.

Дивися повний текст Порошенко впевнений у завершенні реконструкції дороги Одеса-Рені в 2018 р..
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79019
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:38

Трепло.

Он всем одни и те же радужные перспективы рассказывает. Интересно было бы мнение людей из тех краёв, правда ли ремонтируют/строят-достроят?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1985
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:43

Что значит, уверен? Я к примеру уверен, что все они там в раде пидрилы, и что?

Пусть скажет дату, когда она будет готова к эксплуатации.
Rainbow
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:53

  Rainbow написав:Что значит, уверен? Я к примеру уверен, что все они там в раде пидрилы, и что? Пусть скажет дату, когда она будет готова к эксплуатации.

Я думаю накануне выборов объявят готовой к эксплуатации.
mikola963
 
Повідомлень: 902
З нами з: 25.09.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:02

я оттуда, там строили долго, уже почти вся дорога залатана, но не знаю на сколько месяцев устоит этот ремонт, ведь его делали наши
jenyakirmiza
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 25.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:46

Петюня "забыл" что это была инициатива и проект ныне опального Сааки, и пытается приписать себе все лавры.
Хотя и лавры то там так себе. Чутка отремонтированная обычная дорога.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 1788
З нами з: 26.03.16
Подякував: 85 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 46 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко назвав умову купівлі російського газу 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 29 гру, 2017 11:27
43 1591
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 20:24
lapay
Порошенко вже рік думає над гарантіями ПриватБанку
R2 » П'ят 22 гру, 2017 21:08
5 602
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2017 22:19
hodkonem36
Аграрії перекрили дороги в трьох областях на знак... 1, 2
R2 » Пон 18 гру, 2017 11:23
13 879
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 гру, 2017 22:45
EKO
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12299)
29.12.2017 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.