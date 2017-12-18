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Порошенко впевнений у завершенні реконструкції дороги...
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:38
Пропонуємо до обговорення:
Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення Одеса-Рені (М-15) завершиться в 2018 році, сказав президент України Петро Порошенко під час зустрічі з жителями с.Маяки Біляївського району Одеської області.
Дивися повний текст Порошенко впевнений у завершенні реконструкції дороги Одеса-Рені в 2018 р.
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R2
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:38
Он всем одни и те же радужные перспективы рассказывает. Интересно было бы мнение людей из тех краёв, правда ли ремонтируют/строят-достроят?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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mister-svet
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:43
Что значит, уверен? Я к примеру уверен, что все они там в раде пидрилы, и что?
Пусть скажет дату, когда она будет готова к эксплуатации.
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Rainbow
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:53
Rainbow написав:
Что значит, уверен? Я к примеру уверен, что все они там в раде пидрилы, и что? Пусть скажет дату, когда она будет готова к эксплуатации.
Я думаю накануне выборов объявят готовой к эксплуатации.
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mikola963
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:02
я оттуда, там строили долго, уже почти вся дорога залатана, но не знаю на сколько месяцев устоит этот ремонт, ведь его делали наши
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jenyakirmiza
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:46
Петюня "забыл" что это была инициатива и проект ныне опального Сааки, и пытается приписать себе все лавры.
Хотя и лавры то там так себе. Чутка отремонтированная обычная дорога.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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