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РФ готова обговорювати долю
боргу України з іншими...

РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:22

РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава Мінфіну Росії Антон Силуанов.

Дивися повний текст РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими країнами, з самим Києвом переговорів немає - глава Мінфіну РФ.
R2
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