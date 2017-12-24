Про це повідомив глава Мінфіну Росії Антон Силуанов.
Дивися повний текст РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими країнами, з самим Києвом переговорів немає - глава Мінфіну РФ.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:22
РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими...
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Дивися повний текст РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими країнами, з самим Києвом переговорів немає - глава Мінфіну РФ.
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