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РФ готова обговорювати долю
боргу України з іншими...

РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:22

РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава Мінфіну Росії Антон Силуанов.

Дивися повний текст РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими країнами, з самим Києвом переговорів немає - глава Мінфіну РФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:22

Видимо найдут международного коллектора. И Гарант сообщит об очередной победе для снижения активности радикалов и Россия деньги получит.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:23

Наивные! Денег нет и не будет. Больше ни кто не даёт и вряд ли дадут... А кто за таких подпишется???
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:29

  mister-svet написав:Наивные! Денег нет и не будет. Больше ни кто не даёт и вряд ли дадут... А кто за таких подпишется???

Значит... на органы разберут.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:39

Re: РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими...

Так Пукін вже пропонував цей борг США. Чомусь не беруть. "Будем искать с перламутровыми пуговицами (тупіших)." :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:06

"Весь мир с нами", но как дело доходит до реальной финансовой помощи, реструктуризации, кредитов, инвестиций, выкупа долгов и на деле, а не на словах ослаблении давления на экономику, так таких "партнеров" оказывается и нет.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:11

  serg_vronsky написав:
  mister-svet написав:Наивные! Денег нет и не будет. Больше ни кто не даёт и вряд ли дадут... А кто за таких подпишется???

Значит... на органы разберут.


Давно уже пора было объявить войну и сдаться!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:20

  serg_vronsky написав: Значит... на органы разберут.

Не хотелось бы.
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:40

Рекомендую поговорити з Північною Кореєю. Ну і дурні!
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:42

  cccp30000 написав:"Весь мир с нами", но как дело доходит до реальной финансовой помощи, реструктуризации, кредитов, инвестиций, выкупа долгов и на деле, а не на словах ослаблении давления на экономику, так таких "партнеров" оказывается и нет.

А навіщо комусь платити борги Януковоча? Нехай сам Яник і платить!
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
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