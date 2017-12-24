РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими...

Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:23

Наивные! Денег нет и не будет. Больше ни кто не даёт и вряд ли дадут... А кто за таких подпишется???

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).