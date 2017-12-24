Про це повідомив глава Мінфіну Росії Антон Силуанов.
Дивися повний текст РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими країнами, з самим Києвом переговорів немає - глава Мінфіну РФ.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:22
РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими країнами, з самим Києвом переговорів немає - глава Мінфіну РФ.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:22
Видимо найдут международного коллектора. И Гарант сообщит об очередной победе для снижения активности радикалов и Россия деньги получит.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:23
Наивные! Денег нет и не будет. Больше ни кто не даёт и вряд ли дадут... А кто за таких подпишется???
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:29
Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:39
Re: РФ готова обговорювати долю боргу України з іншими...
Так Пукін вже пропонував цей борг США. Чомусь не беруть. "Будем искать с перламутровыми пуговицами (тупіших)."
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:06
"Весь мир с нами", но как дело доходит до реальной финансовой помощи, реструктуризации, кредитов, инвестиций, выкупа долгов и на деле, а не на словах ослаблении давления на экономику, так таких "партнеров" оказывается и нет.
имхо
Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:11
Давно уже пора было объявить войну и сдаться!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:40
Рекомендую поговорити з Північною Кореєю. Ну і дурні!
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:42
А навіщо комусь платити борги Януковоча? Нехай сам Яник і платить!
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