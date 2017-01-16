У Кабміні нагадали, що з 1 січня 2017 року була підвищена мінімальна заробітна плата до 3200 гривень на місяць.
Дивися повний текст В уряді розповіли, наскільки зросла середня і реальна зарплата в Україні.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:35
В уряді розповіли, наскільки зросла середня і реальна...
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Дивися повний текст В уряді розповіли, наскільки зросла середня і реальна зарплата в Україні.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:35
Складно так все чешут!
С зарплатами от Украинцымногоедят хорошо, купить на них - ещё лучше стало:
"Фейковый рост экономики и 20% инфляции: эксперты подвели итоги года" http://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1707044-feykove-zrostannya-ekonomiki-ta-20-inflyatsiyi-eksperti-pidbili-pidsumki-roku
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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