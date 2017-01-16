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В уряді розповіли, наскільки
зросла середня і реальна...

В уряді розповіли, наскільки зросла середня і реальна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:35

В уряді розповіли, наскільки зросла середня і реальна...

Пропонуємо до обговорення:
У Кабміні нагадали, що з 1 січня 2017 року була підвищена мінімальна заробітна плата до 3200 гривень на місяць.

Дивися повний текст В уряді розповіли, наскільки зросла середня і реальна зарплата в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:35

Складно так все чешут!

С зарплатами от Украинцымногоедят хорошо, купить на них - ещё лучше стало:
"Фейковый рост экономики и 20% инфляции: эксперты подвели итоги года" http://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1707044-feykove-zrostannya-ekonomiki-ta-20-inflyatsiyi-eksperti-pidbili-pidsumki-roku
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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