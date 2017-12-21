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Залізничники отримають
нові квартири

Залізничники отримають нові квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:44

Залізничники отримають нові квартири

Пропонуємо до обговорення:
Про це інформує ЦТС.

Дивися повний текст Залізничники отримають нові квартири.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:44

Вот и ответ на вопрос, почему дорожают билеты. Вся страна жилье покупает за свои кровные, но нет, есть люди, которые при нашем равенстве "равнее" остальных. Я думал, самые равные у нас прокуроры и депутаты, ан нет...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:05

Каким местом убыточная ЖД к строительству??? Хотя если учесть за какие деньги в вагоны приобретены санузлы ....
сова
 
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