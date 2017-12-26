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Що буде з цінами в 2018
році: прогноз експертів

Що буде з цінами в 2018 році: прогноз експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:44

Що буде з цінами в 2018 році: прогноз експертів

Пропонуємо до обговорення:
Наступний рік буде роком підвищення інфляції.

Дивися повний текст Що буде з цінами в 2018 році: прогноз експертів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:44

Не надо печалится,все будет бесценное.
alekc_sizov
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