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Що буде з цінами в 2018 році: прогноз експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:44
Пропонуємо до обговорення:
Наступний рік буде роком підвищення інфляції.
Дивися повний текст Що буде з цінами в 2018 році: прогноз експертів
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R2
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:44
Не надо печалится,все будет бесценное.
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alekc_sizov
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