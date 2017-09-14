|
|
У Росії з'явилися монети з Вінні-Пухом (фото)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:47
Пропонуємо до обговорення:
У РФ 28 грудня в обіг надійшли пам'ятні монети із зображенням персонажів мультфільмів.
Дивися повний текст У Росії з'явилися монети з Вінні-Пухом (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79015
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:47
Хочу такие копеечки!!!!
-
сова
-
-
- Повідомлень: 338
- З нами з: 02.09.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1968
|83591
|
|
|8
|375
|
Чет 21 гру, 2017 18:18
EKO
|
|4
|168
|
реклама