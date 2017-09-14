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У Росії з'явилися монети
з Вінні-Пухом (фото)

У Росії з'явилися монети з Вінні-Пухом (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:47

У Росії з'явилися монети з Вінні-Пухом (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У РФ 28 грудня в обіг надійшли пам'ятні монети із зображенням персонажів мультфільмів.

Дивися повний текст У Росії з'явилися монети з Вінні-Пухом (фото).
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