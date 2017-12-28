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Стало відомо, хто потрапив в Україні до списку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:53
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Дивися повний текст Стало відомо, хто потрапив в Україні до списку антиофшорного контролю
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:53
интересно, что Евросоюз скажет по поводу Латвии в офшорном списке
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