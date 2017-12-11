Комісія прийняла відповідні постанови на черговому засіданні.
Дивися повний текст НКРЕКП знизила тариф "Київенерго" на опалення.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:19
НКРЕКП знизила тариф "Київенерго" на опалення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП знизила тариф "Київенерго" на опалення.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:19
это лишний раз подтверждает некомпетентность этого незаконного органа...
реклама
|