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Економічна контррозвідка
залишиться за СБУ - Грицак

Економічна контррозвідка залишиться за СБУ - Грицак
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:29

Економічна контррозвідка залишиться за СБУ - Грицак

Пропонуємо до обговорення:
Глава Служби безпеки України Василь Грицак упевнений, що при запуску роботи Національного бюро фінансової безпеки функції економічної контррозвідки залишаться у спецслужби.

Дивися повний текст Економічна контррозвідка залишиться за СБУ - Грицак.
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