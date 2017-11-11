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Мінінформ оприлюднить доповнення
до списку заборонених...

Мінінформ оприлюднить доповнення до списку заборонених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:56

Мінінформ оприлюднить доповнення до списку заборонених...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інформаційної політики має намір опублікувати додаток до списку сайтів, які необхідно закрити в зв'язку з їх загрозою для інформаційної безпеки України, на початку 2018 року.

Дивися повний текст Мінінформ оприлюднить доповнення до списку заборонених сайтів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:56

Класс, можно смотреть сразу по списку, может что-то интересное попадется. Еще бы краткое описание к списку сделали, было б замечательно.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:53

рутрекер главное не трогайте, чтобы не пришлось через впн туда ходить.... остальное пофиг
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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