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"Безвіз" та трудова
міграція: експерт розповів, як...

"Безвіз" та трудова міграція: експерт розповів, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:27

"Безвіз" та трудова міграція: експерт розповів, як...

Пропонуємо до обговорення:
Українці посіли перше місце за дозволами на проживання в країнах центральної Європи. зазначив спеціаліст.

Дивися повний текст "Безвіз" та трудова міграція: експерт розповів, як подолати відтік робочої сили в країни ЄС (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:27

Безвиз современный демократический исход из Украины.

"украинцы заняли первое место по разрешениям на проживание в странах центральной Европы." Эксперт не в курсе или лукавит. Стареющей Европе очень рады притоку свежей дешевой рабочей силе, разбавляющей нашествие муслимов. Возможно бесспорное единственное достижение Майдана для этого и задуман. Такое себе исход украинцев из Украины на подобие исхода евреев из Египта... Климат мягкий, земли плодородные, географическое положение - идеальное, центр! Да они уже и не скрывают интерес к земле, кругляку и прочее...
По крайней мере для добровольного отъезда внутри страны уже много чего для коренного населения сделано. И для сомневающихся, наделают покращень ещё больше.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:34

капитан очевидность
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:54

Украине необходимо ускорить экономический рост и увеличить объем иностранных инвестиций.

Об этом в эфире передачи “Фінансовий тиждень” рассказал президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.
________________
Он идиот? Или нас за идиотов держит?
Платите достойные зарплаты и воссоздайте систему профтехобразования.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:25

  mister-svet написав:"украинцы заняли первое место по разрешениям на проживание в странах центральной Европы." Эксперт не в курсе или лукавит. Стареющей Европе очень рады притоку свежей дешевой рабочей силе, разбавляющей нашествие муслимов. Возможно бесспорное единственное достижение Майдана для этого и задуман. Такое себе исход украинцев из Украины на подобие исхода евреев из Египта... Климат мягкий, земли плодородные, географическое положение - идеальное, центр! Да они уже и не скрывают интерес к земле, кругляку и прочее...
По крайней мере для добровольного отъезда внутри страны уже много чего для коренного населения сделано. И для сомневающихся, наделают покращень ещё больше.

А Вы думали украинцы будут только из любви к Родине пахать за копейки на местное жлобье, которое именует себя роботодавцямы? Как капитал перетекает туда, где больше прибыль, так и раб.сила перетекает туда, где больше платят. Все закономерно. Майдан разбил еще один занавес,который не давал украинцам официально трудоустроится в Европе, хотя-бы в той же Польше. Поэтому и поддержала Майдан в первую очередь молодежь.Коррупция, нищета, безысходность, вседозволенность жирующей верхушки уже достали население.Поэтому и бегут в поисках лучшей жизни в забугорье.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:39

  qazzax написав: А Вы думали украинцы будут только из любви к Родине пахать за копейки на местное жлобье, которое именует себя роботодавцямы? Как капитал перетекает туда, где больше прибыль, так и раб.сила перетекает туда, где больше платят. Все закономерно. Майдан разбил еще один занавес,который не давал украинцам официально трудоустроится в Европе, хотя-бы в той же Польше. Поэтому и поддержала Майдан в первую очередь молодежь.Коррупция, нищета, безысходность, вседозволенность жирующей верхушки уже достали население.Поэтому и бегут в поисках лучшей жизни в забугорье.

какой занавес разбил майдан? до майдана за пределами украины уже работало 5-6 млн., а сейчас просто отъезжают последние способные работать... майдан не занавес разбит, а страну развалил...
Стас
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:09

  Стас написав:какой занавес разбил майдан? до майдана за пределами украины уже работало 5-6 млн., а сейчас просто отъезжают последние способные работать... майдан не занавес разбит, а страну развалил...

Страна и до Майдана была руиной. Вы же сами констатируете: 5-6 млн. и до Майдана работало за бугром, причем нелегально. По Вашему они уехали от хорошей жизни? Не надо все валить на Майдан. Все предыдущие власти хорошо приложили руку к разворовыванию и уничтожению страны, хотя и под разными лозунгами.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:39

  qazzax написав:
  Стас написав:какой занавес разбил майдан? до майдана за пределами украины уже работало 5-6 млн., а сейчас просто отъезжают последние способные работать... майдан не занавес разбит, а страну развалил...

Страна и до Майдана была руиной. Вы же сами констатируете: 5-6 млн. и до Майдана работало за бугром, причем нелегально. По Вашему они уехали от хорошей жизни? Не надо все валить на Майдан. Все предыдущие власти хорошо приложили руку к разворовыванию и уничтожению страны, хотя и под разными лозунгами.

Секунду!
Предыдущие власти - это кто?
Те, что сейчас у власти, там же были и раньше, просто не на первых должностях.
А тех, что хлебали из центра госкорыта, всего-навсего чутка задвинули в угол.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:57

  antey1969 написав:

Секунду!
Предыдущие власти - это кто?
Те, что сейчас у власти, там же были и раньше, просто не на первых должностях.
А тех, что хлебали из центра госкорыта, всего-навсего чутка задвинули в угол.

Секунду,минуту... и т.д. Вы читать умеете, или зациклились только на нелюбви к Майдану?
Все власти и до зэка, и во время зэка, и после зэка ставили Украину раком в своих интересах, поэтому украинцы бежали и бегут с Украины .Так доходчиво?
qazzax
 
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qazzax, а можно вкратце - как майдан помог гастерам устроиться легально да хоть в Польше?
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