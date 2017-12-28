"Безвіз" та трудова міграція: експерт розповів, як...

Додано: Суб 30 гру, 2017 00:25

Для того, чтобы предотвратить миграцию рабочей силы, связанную с “безвизом” со странами Европейского Союза, Украине необходимо ускорить экономический рост и увеличить объем иностранных инвестиций.

“Страны ЕС растут очень быстро. Украина растет в 2-3 раза медленнее. Очень бы хотелось, чтобы эмиграции рабочей силы не было. Потому что это самое продуктивное население, которое уходит”, – сказал Фиала.

А нахрена рАшену конкуренты?Он сам, вместе со своими "торговыми партнерами" во главе с рыжим татарином, прекрасно справляется с прикарманиванием еще неприкарманенного, а приход РЕАЛЬНЫХ инвестиций и создание рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда вынудит рАшена поднимать зарплаты, то есть - это лишние затраты, а пеця деньги отдавать не любит.Не знаю, по моему субъективному суждению, Украина уже прошла точку невозврата по пути к демографической катастрофе. Реально, уже есть кадровый голод, но предприятия не могут себе позволить платить нормальные зарплаты.О чем это говорит?О том, что работоспособные, активные и образованные люди в большинстве своем отсюда в большинстве своем уже свалили, многие находятся "процессе".Остаются ленивые и/или никому ненужные за компанию с пенсионерами и чинушами, которых надо кормить. И если пенсам пенсию вскоре отменят совсем, то чинуш придется кормить и дальше. А так как кормить становится все меньше желающих, а аппетиты кормящихся не уменьшаются, то на оставшихся будет все больше и больше нагрузка, что приведет к эскалации процесса оттока населения из самой лучшей страны с самыми красивыми вышиванками, самой соловьиной мовой, самой лучшей Конституцией и самымым шоколадным паРАШЕНОМ.