Уважаемый, Вы на самом деле тупой или просто дурку ганяете, если задаете такие вопросы? Почитайте о чем речь идет в статье.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:23
Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:43
Легально они стали устраиваться там уже давно, но основная масса была с Западной Украины. Ехали абсолютно легально по "карте поляка" или "на учебу" и работали нелегально.
После кратного девала в Польшу массово поехали с Центра и Юга Украины. География мигрантов резко расширилась, причем расширилась за счет более густонаселенных регионов.
Дополнительным стимулом к отъезду молодежи послужили волны мобилизации в АТО (как не печально осознавать, но это - факт)
Следующий фактор - безвиз. Любой нормальный специалист получил по сути 90 дней на трудоустройство в ЕС с последующей легализацией. Разнорабочие, как работали нелегально, так и продолжают работать, только география стала расширяться - недаром поляки забеспокоились, чтобы наши не поехали дальше в ЕС, и смягчили несколько законодательство.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:27
тоесть "острый" на простой вопрос не ответил, а других - записал в тупые? Где в статье говорится о том что майдан помог гастерам устраиваться на работу за границей?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
Додано: Суб 30 гру, 2017 00:25
Re: "Безвіз" та трудова міграція: експерт розповів, як...
А нахрена рАшену конкуренты?
Он сам, вместе со своими "торговыми партнерами" во главе с рыжим татарином, прекрасно справляется с прикарманиванием еще неприкарманенного, а приход РЕАЛЬНЫХ инвестиций и создание рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда вынудит рАшена поднимать зарплаты, то есть - это лишние затраты, а пеця деньги отдавать не любит.
Не знаю, по моему субъективному суждению, Украина уже прошла точку невозврата по пути к демографической катастрофе. Реально, уже есть кадровый голод, но предприятия не могут себе позволить платить нормальные зарплаты.
О чем это говорит?
О том, что работоспособные, активные и образованные люди в большинстве своем отсюда в большинстве своем уже свалили, многие находятся "процессе".
Остаются ленивые и/или никому ненужные за компанию с пенсионерами и чинушами, которых надо кормить. И если пенсам пенсию вскоре отменят совсем, то чинуш придется кормить и дальше. А так как кормить становится все меньше желающих, а аппетиты кормящихся не уменьшаются, то на оставшихся будет все больше и больше нагрузка, что приведет к эскалации процесса оттока населения из самой лучшей страны с самыми красивыми вышиванками, самой соловьиной мовой, самой лучшей Конституцией и самымым шоколадным паРАШЕНОМ.
Додано: Суб 30 гру, 2017 04:11
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