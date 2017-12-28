Он и раньше был, причем в сравнительно сравнимых(мдам-с) объемах, но на фоне большего количества населения этого не было видно. Вспомните как бабы тыщщами уезжали замуж в Европу и другие места.
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Додано: Суб 30 гру, 2017 14:31
Додано: Суб 30 гру, 2017 14:52
Боюсь сейчас не тыщи. В этом году только в Польшу где-то около миллиона. И не только бабы, в основном работники 25-45 лет. Можно сказать самые востребованные.
Додано: Суб 30 гру, 2017 15:02
Re: "Безвіз" та трудова міграція: експерт розповів, як...
Да, в этом году только в Польшу около миллиона, но в прошлые годы ехали сотни тысяч.
Это началось не сегодня.
И вообще Польша заявила что хочет себе 5млн украинцев детородного возраста навсегда.
У них ТОЖЕ демографическая яма(
Додано: Суб 30 гру, 2017 15:24
по вашему убийства на майдане и в Одессе были не достаточно массовыми? или 3-5 тыс. людей находящихся в СИЗО, которые сидят по сфабрикованным обвинениям за свои политические убеждения - это не достаточный уровень репрессий? а это ещё пока майдауны действуют с оглядкой на запад, с рук которого кормятся...
Додано: Суб 30 гру, 2017 17:37
Раньше выезжали на заработки, деньги слали в Украину, на эти деньги строили дома, покупали квартиры, дети учились в ВУЗах. Сейчас выезжают, вытаскивают семьи, продают все что можно продать. Не видят здесь будущего.
Причем раньше ехали большей частью с Западной Украины, а сейчас со всей, включая и Киев.
Додано: Суб 30 гру, 2017 17:57
В лотерее Грин Кард последние годы принимает участие 1,2-1,7 млн граждан Украины. Это первое место среди стран б.СССР (на втором Узбекистан порядка 0,8 млн, рп - порядка 0,3 млн) и третье в мире. В Канаде украинская диаспора уже 8-я по численности и скоро выйдет на 5-е место. По моему вполне наглядно иллюстрирует желание народа любить Украину дистанционно.
При этом, если по лотерее Гринкард в принципе может уехать любой выигравший, то Канада принимает только квалифицированных, со знанием английского и не нищих. Иными словами - отбирает лучших.
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