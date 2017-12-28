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"Безвіз" та трудова
міграція: експерт розповів, як...

"Безвіз" та трудова міграція: експерт розповів, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 14:31

  mikola963 написав:Сейчас массовый выезд и навсегда, для большинства.

Он и раньше был, причем в сравнительно сравнимых(мдам-с) объемах, но на фоне большего количества населения этого не было видно. Вспомните как бабы тыщщами уезжали замуж в Европу и другие места.
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 14:52

Боюсь сейчас не тыщи. В этом году только в Польшу где-то около миллиона. И не только бабы, в основном работники 25-45 лет. Можно сказать самые востребованные.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 15:02

Re: "Безвіз" та трудова міграція: експерт розповів, як...

Да, в этом году только в Польшу около миллиона, но в прошлые годы ехали сотни тысяч.
Это началось не сегодня.
И вообще Польша заявила что хочет себе 5млн украинцев детородного возраста навсегда.
У них ТОЖЕ демографическая яма(украина первая в мире по убыли населения, по списку уже не первая, но это наш госстат постарался приукрасить, мы-то знаем что народ бежит из страны) и только украинцы их спасают от того что сейчас происходит в самой Украине.
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 15:24

  rjkz написав:Да, не было массовых расстрелов, Бабьего Яра и концлагерей

по вашему убийства на майдане и в Одессе были не достаточно массовыми? или 3-5 тыс. людей находящихся в СИЗО, которые сидят по сфабрикованным обвинениям за свои политические убеждения - это не достаточный уровень репрессий? а это ещё пока майдауны действуют с оглядкой на запад, с рук которого кормятся...
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 17:37

  mikola963 написав:
  wild2006 написав: И до майдана все было так же, только на это не обращали внимания, так-то вся Украина знала что западенцы ездют на заработки.

Сейчас массовый выезд и навсегда, для большинства.


Раньше выезжали на заработки, деньги слали в Украину, на эти деньги строили дома, покупали квартиры, дети учились в ВУЗах. Сейчас выезжают, вытаскивают семьи, продают все что можно продать. Не видят здесь будущего.
Причем раньше ехали большей частью с Западной Украины, а сейчас со всей, включая и Киев.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 17:57

  mikola963 написав:Боюсь сейчас не тыщи. В этом году только в Польшу где-то около миллиона. И не только бабы, в основном работники 25-45 лет. Можно сказать самые востребованные.


В лотерее Грин Кард последние годы принимает участие 1,2-1,7 млн граждан Украины. Это первое место среди стран б.СССР (на втором Узбекистан порядка 0,8 млн, рп - порядка 0,3 млн) и третье в мире. В Канаде украинская диаспора уже 8-я по численности и скоро выйдет на 5-е место. По моему вполне наглядно иллюстрирует желание народа любить Украину дистанционно.
При этом, если по лотерее Гринкард в принципе может уехать любой выигравший, то Канада принимает только квалифицированных, со знанием английского и не нищих. Иными словами - отбирает лучших.
rjkz
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