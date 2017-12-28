"Безвіз" та трудова міграція: експерт розповів, як...

Додано: Суб 30 гру, 2017 23:09

Что интересно никто не затронул причины?Массовая "Прихватизация" причина уничтожения тысяч предприятий. Тотальная Коррупция во всех эшелонах власти, полное беззаконие и ....Вместо гос служащих на ключевых постах стоят криминальные смотрящие.Кто работает на том и везут.Кто ворует буханку хлеба того посадят, кто ворует заводами и пароходами - тот в почёте...Это всё возможно изменить в 24 часа путём изменения "экономико-правовых отношений".Уже Уркаина дожила ЕСПЧ заставляет исполнять свои судебные Решения??? Воруют уже подряд всё - себе у людей отбирают и вывозят, остальным блеют про Закон.И шо? Да Х... там - вор долги не платит!Вопрос по другому Законы - самые замечательные, но официально за полной...опой стоит КМУ и первое лицо. Киев - устроен, шо заповедник остальные в .... - короче в холопах.Здесь заложена экономика развивающихся стран с полной "..пой экономических, социальных, политических" проблем. При том принудительно навязанная с Востока и на прикорме с Запада.Украины и интересов её населения нигде нет.Вот свежий пример: нацарювали тай ....Я вообще фонарею, дорогая редакция....А холоп обобранный "слугами народными" вынужден бежать следом, ибо кушать хочется.Здесь уже украли всё.Что ещё не украли, то уже объявили, о срочной и всеобщей "прихватизации".