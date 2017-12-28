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"Безвіз" та трудова
міграція: експерт розповів, як...

"Безвіз" та трудова міграція: експерт розповів, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:56

  rjkz написав:
  Moimir написав:Миграция связана с безвизом? К чему бы это утверждение?!


Народ поехал по безвизу, увидел как нормальные люди живут и теперь не хочет возвращаться. :mrgreen:
А депортировать 15 млн украинцев - у ЕС нет столько денег. :lol:

Народ обращает ваше внимание на то, что по официальной статистике без виз в зону Шенгена въехало только 3% украинцев, остальные 97% въезающих оформляют за чем-то визы как и раньше :mrgreen: Похоже по фактам - что так называемый "безвиз" тут роли не играет, и людям даже проще и легче оказывается визы оформлять ? Чем без виз ехать ? Абсуод какой-то ? Или обман ? Те 3% - кто въехал якобы "без виз", по моим личным наблюдениям едут по "приглашениям" от принимающей стороны - они тоже оформляются в консульствах- это та же виза, только в профиль.

А вот ухудшение резкое жизни, которая становится не выносимой - играет принципиальную роль в выезде населения.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 23:30

  kalinavalera1 написав:
  rjkz написав:
  Moimir написав:Миграция связана с безвизом? К чему бы это утверждение?!


Народ поехал по безвизу, увидел как нормальные люди живут и теперь не хочет возвращаться. :mrgreen:
А депортировать 15 млн украинцев - у ЕС нет столько денег. :lol:

Народ обращает ваше внимание на то, что по официальной статистике без виз в зону Шенгена въехало только 3% украинцев, остальные 97% въезающих оформляют за чем-то визы как и раньше


Кто тебе сказал, что они оформляют новые а не едут со старыми?

Похоже по фактам - что так называемый "безвиз" тут роли не играет, и людям даже проще и легче оказывается визы оформлять ? Чем без виз ехать ? Абсуод какой-то ? Или обман ?


Сам придумал, сам назвал обманом? Самокритично, самокритично...

Те 3% - кто въехал якобы "без виз", по моим личным наблюдениям едут по "приглашениям" от принимающей стороны


За каждым из ~400 тысяч лично наблюдал, у всех приглашения проверил?
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 01:28

  kalinavalera1 написав:
  rjkz написав:
  Moimir написав:Миграция связана с безвизом? К чему бы это утверждение?!


Народ поехал по безвизу, увидел как нормальные люди живут и теперь не хочет возвращаться. :mrgreen:
А депортировать 15 млн украинцев - у ЕС нет столько денег. :lol:

Народ обращает ваше внимание на то, что по официальной статистике без виз в зону Шенгена въехало только 3% украинцев, остальные 97% въезающих оформляют за чем-то визы как и раньше :mrgreen: Похоже по фактам - что так называемый "безвиз" тут роли не играет, и людям даже проще и легче оказывается визы оформлять ? Чем без виз ехать ? Абсуод какой-то ? Или обман ? Те 3% - кто въехал якобы "без виз", по моим личным наблюдениям едут по "приглашениям" от принимающей стороны - они тоже оформляются в консульствах- это та же виза, только в профиль.

А вот ухудшение резкое жизни, которая становится не выносимой - играет принципиальную роль в выезде населения.


Вы верите ОФИЦИАЛЬНОЙ статистике? :shock: :shock:
rjkz
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