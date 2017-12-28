"Безвіз" та трудова міграція: експерт розповів, як...
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Moimir написав:Миграция связана с безвизом? К чему бы это утверждение?!
Народ поехал по безвизу, увидел как нормальные люди живут и теперь не хочет возвращаться. А депортировать 15 млн украинцев - у ЕС нет столько денег.
Народ обращает ваше внимание на то, что по официальной статистике без виз в зону Шенгена въехало только 3% украинцев, остальные 97% въезающих оформляют за чем-то визы как и раньше Похоже по фактам - что так называемый "безвиз" тут роли не играет, и людям даже проще и легче оказывается визы оформлять ? Чем без виз ехать ? Абсуод какой-то ? Или обман ? Те 3% - кто въехал якобы "без виз", по моим личным наблюдениям едут по "приглашениям" от принимающей стороны - они тоже оформляются в консульствах- это та же виза, только в профиль.
А вот ухудшение резкое жизни, которая становится не выносимой - играет принципиальную роль в выезде населения.
Moimir написав:Миграция связана с безвизом? К чему бы это утверждение?!
Народ поехал по безвизу, увидел как нормальные люди живут и теперь не хочет возвращаться. А депортировать 15 млн украинцев - у ЕС нет столько денег.
Народ обращает ваше внимание на то, что по официальной статистике без виз в зону Шенгена въехало только 3% украинцев, остальные 97% въезающих оформляют за чем-то визы как и раньше Похоже по фактам - что так называемый "безвиз" тут роли не играет, и людям даже проще и легче оказывается визы оформлять ? Чем без виз ехать ? Абсуод какой-то ? Или обман ? Те 3% - кто въехал якобы "без виз", по моим личным наблюдениям едут по "приглашениям" от принимающей стороны - они тоже оформляются в консульствах- это та же виза, только в профиль.
А вот ухудшение резкое жизни, которая становится не выносимой - играет принципиальную роль в выезде населения.