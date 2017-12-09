Директор КП затриманий на місці злочину в службовому кабінеті голови ОДА.
Дивися повний текст Голова Миколаївської обладміністрації відмовився від хабара в 2,5 млн грн.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:09
Голова Миколаївської обладміністрації відмовився від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Миколаївської обладміністрації відмовився від хабара в 2,5 млн грн.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:10
либо лошара либо мало дали :) но судя по словам "личное оскорбление" то мало дали :) я б наверное взял :)
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