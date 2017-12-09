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Голова Миколаївської
обладміністрації відмовився від...

Голова Миколаївської обладміністрації відмовився від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:09

Голова Миколаївської обладміністрації відмовився від...

Пропонуємо до обговорення:
Директор КП затриманий на місці злочину в службовому кабінеті голови ОДА.

Дивися повний текст Голова Миколаївської обладміністрації відмовився від хабара в 2,5 млн грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:10

либо лошара либо мало дали :) но судя по словам "личное оскорбление" то мало дали :) я б наверное взял :)
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