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Метінвест вперше позичив у
найбільшого ісламського банку...

Метінвест вперше позичив у найбільшого ісламського банку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:33

Метінвест вперше позичив у найбільшого ісламського банку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Метінвесту.

Дивися повний текст Метінвест вперше позичив у найбільшого ісламського банку 15 млн фунтів стерлінгів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:33

Хитрые. По Шариату, фиксированные проценты не взыскиваются, а кредитор получает долю от прибылей. А наши умельцы так нарисуют, что BLME еще и должен останется через год.
Либертарианец
Jorj
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