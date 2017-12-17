Про це повідомила прес-служба Метінвесту.
Дивися повний текст Метінвест вперше позичив у найбільшого ісламського банку 15 млн фунтів стерлінгів.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:33
Метінвест вперше позичив у найбільшого ісламського банку...
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Дивися повний текст Метінвест вперше позичив у найбільшого ісламського банку 15 млн фунтів стерлінгів.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:33
Хитрые. По Шариату, фиксированные проценты не взыскиваются, а кредитор получает долю от прибылей. А наши умельцы так нарисуют, что BLME еще и должен останется через год.
Либертарианец
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