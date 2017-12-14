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У Києві малолітній аферист став
мільйонером, але не надовго

У Києві малолітній аферист став мільйонером, але не надовго
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:43

У Києві малолітній аферист став мільйонером, але не надовго

Пропонуємо до обговорення:
Справа 17-річного афериста вже розслідувано і передано до суду.

Дивися повний текст У Києві малолітній аферист став мільйонером, але не надовго.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:43

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