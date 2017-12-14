Справа 17-річного афериста вже розслідувано і передано до суду.
Дивися повний текст У Києві малолітній аферист став мільйонером, але не надовго.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:43
У Києві малолітній аферист став мільйонером, але не надовго
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві малолітній аферист став мільйонером, але не надовго.
Додано: Суб 30 гру, 2017 00:46
Стартапер. Станет главой НБУ! Или депутатом, МВДшником, налоговиком каким-то, когда вырастет
А может даже премьер-министром или президентом!
Всё IMHO
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