Державна виконавча служба наклала арешт на рахунки ПриватБанку на вимогу Суркісів у справі на 1,1 мільярда гривень.
Дивися повний текст Рахунки ПриватБанку заарештували, щоб стягнути "мільярди Суркіса".
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:53
Рахунки ПриватБанку заарештували, щоб стягнути "мільярди...
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Дивися повний текст Рахунки ПриватБанку заарештували, щоб стягнути "мільярди Суркіса".
Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:53
Ну справедливости ради суркис вроде не колямойский. Чего его забрили непонятно - хай пеця платит с казны, а чего нет... Карман пересичного всё стерпит.
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
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