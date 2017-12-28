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Рахунки ПриватБанку заарештували,
щоб стягнути "мільярди...

Рахунки ПриватБанку заарештували, щоб стягнути "мільярди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:53

Рахунки ПриватБанку заарештували, щоб стягнути "мільярди...

Пропонуємо до обговорення:
Державна виконавча служба наклала арешт на рахунки ПриватБанку на вимогу Суркісів у справі на 1,1 мільярда гривень.

Дивися повний текст Рахунки ПриватБанку заарештували, щоб стягнути "мільярди Суркіса".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:53

Ну справедливости ради суркис вроде не колямойский. Чего его забрили непонятно - хай пеця платит с казны, а чего нет... Карман пересичного всё стерпит.
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
Негоро
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