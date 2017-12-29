Регулятор відреагував на зростання курсу євро і переглянув тариф для побутових і промислових сонячних і вітроелектростанцій.
Дивися повний текст В Україні підвищили тарифи на "зелену" електроенергію для домогосподарств.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:29
В Україні підвищили тарифи на "зелену" електроенергію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підвищили тарифи на "зелену" електроенергію для домогосподарств.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:54
R2
В Украине цены на зеленые тарифы не меняются. Чтобы поменять тарифы нужно поменять закон. Национальная НКРЭКУ таких полномочий не имеет. НКРЭКУ согласно своим обязаностям каждый квартал выравнивет тариф. чтобы он соответсвовал тарифу который утвержден в законе украины про рынок электроэнергии.
И это процедура происходит каждый квартал(четыре раза в год).
Правильные и неменяющийся тарифы вот и они все привязаны к евро, а не гривне.
01.01.2016 – 31.12.2016г. – 0,19 €
01.01.2017 – 31.12.2019г. – 0,18 €
01.01.2020 – 31.12.2024г. – 0,16 €
01.01.2025 – 31.12.2030г. – 0,14 €
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