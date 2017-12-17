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Платників податків на новорічні
свята обслуговуватимуть...

Платників податків на новорічні свята обслуговуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 08:55

Платників податків на новорічні свята обслуговуватимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Центри обслуговування платників податків на новорічні свята будуть працювати 30 грудня і 6 січня.

Дивися повний текст Платників податків на новорічні свята обслуговуватимуть 2 дні.
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спочатку роблять з онлайн подачі звітності геморрой, а потім запрошують до себе на гомеопатію
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