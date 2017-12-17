Центри обслуговування платників податків на новорічні свята будуть працювати 30 грудня і 6 січня.
Дивися повний текст Платників податків на новорічні свята обслуговуватимуть 2 дні.
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Додано: Суб 30 гру, 2017 08:55
Платників податків на новорічні свята обслуговуватимуть...
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Дивися повний текст Платників податків на новорічні свята обслуговуватимуть 2 дні.
Додано: Суб 30 гру, 2017 08:55
спочатку роблять з онлайн подачі звітності геморрой, а потім запрошують до себе на гомеопатію
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