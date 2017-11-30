RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Запоріжжі запустили черговий
трамвай власної збірки

У Запоріжжі запустили черговий трамвай власної збірки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 09:25

У Запоріжжі запустили черговий трамвай власної збірки

Пропонуємо до обговорення:
У Запоріжжі перевозити пасажирів випустили черговий трамвай місцевого виробництва.

Дивися повний текст У Запоріжжі запустили черговий трамвай власної збірки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79030
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 09:25

Китай 60-х- кожному селу свою домну, кожному місті свій трамвай!І навіщо ті заводи, якісь конвейєри, якщо можна зробити трамвай в підсобці?
mikola_oliynik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 193
З нами з: 12.11.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 13:40

  mikola_oliynik написав:Китай 60-х- кожному селу свою домну, кожному місті свій трамвай!І навіщо ті заводи, якісь конвейєри, якщо можна зробити трамвай в підсобці?

+1. И несомненно такая новость как выпуск аж одного трамвая заслуживает на освещение в СМИ...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
Повідомлень: 1535
З нами з: 06.01.16
Подякував: 1946 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 08:08

Re: У Запоріжжі запустили черговий трамвай власної збірки

У меня вчера кошка родила.
Blokinrollow
 
Повідомлень: 86
З нами з: 12.05.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ksr6, Slon_Nosov і 6 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Китаї запустили найбільшу в світі плавучу...
R2 » Суб 23 гру, 2017 11:08
2 103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 гру, 2017 13:27
ALEF
Зламали черговий криптовалютний проект: викрали 62...
R2 » Чет 07 гру, 2017 13:09
4 190
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 гру, 2017 02:36
miroshnich007
ФРС замислилася про створення власної цифрової валюти
R2 » Чет 30 лис, 2017 09:37
1 127
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 09:37
ZINCHENKO
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (2893)
31.12.2017 09:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.