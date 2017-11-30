У Запоріжжі перевозити пасажирів випустили черговий трамвай місцевого виробництва.
Дивися повний текст У Запоріжжі запустили черговий трамвай власної збірки.
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Додано: Суб 30 гру, 2017 09:25
У Запоріжжі запустили черговий трамвай власної збірки
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Дивися повний текст У Запоріжжі запустили черговий трамвай власної збірки.
Додано: Суб 30 гру, 2017 09:25
Китай 60-х- кожному селу свою домну, кожному місті свій трамвай!І навіщо ті заводи, якісь конвейєри, якщо можна зробити трамвай в підсобці?
Додано: Суб 30 гру, 2017 13:40
+1. И несомненно такая новость как выпуск аж одного трамвая заслуживает на освещение в СМИ...
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Додано: Нед 31 гру, 2017 08:08
Re: У Запоріжжі запустили черговий трамвай власної збірки
У меня вчера кошка родила.
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