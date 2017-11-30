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Опубліковано рейтинг популярності
мов програмування (список)

Опубліковано рейтинг популярності мов програмування (список)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 09:57

Опубліковано рейтинг популярності мов програмування (список)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія TIOBE Software опублікувала черговий рейтинг популярності мов програмування

Дивися повний текст Опубліковано рейтинг популярності мов програмування (список).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 09:57

Оті трикляті москалі працюють всі на Паскалі.
Не розумієм їх ми всі теж саме робимо на С.
А покидьки із "апарату" Фортрана пестуют, як брата.
Всім хто за Вільну Україну - знаряддя РНР в провину.
А щоб з Канадою спіткатись, то з Явою ми маєм знатись.
Рішучим будь, мов тея сталь - й ми занедбаємо Паскаль.
beeulcer
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 10:27

Мову Паскаль (не Дельфі) хіба в музеї доісторичної історії зараз знайти
або на 1ому курсі фізфаку :)
greenozon
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