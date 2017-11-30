Компанія TIOBE Software опублікувала черговий рейтинг популярності мов програмування
Дивися повний текст Опубліковано рейтинг популярності мов програмування (список).
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Додано: Суб 30 гру, 2017 09:57
Опубліковано рейтинг популярності мов програмування (список)
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Дивися повний текст Опубліковано рейтинг популярності мов програмування (список).
Додано: Суб 30 гру, 2017 09:57
Оті трикляті москалі працюють всі на Паскалі.
Не розумієм їх ми всі теж саме робимо на С.
А покидьки із "апарату" Фортрана пестуют, як брата.
Всім хто за Вільну Україну - знаряддя РНР в провину.
А щоб з Канадою спіткатись, то з Явою ми маєм знатись.
Рішучим будь, мов тея сталь - й ми занедбаємо Паскаль.
Додано: Суб 30 гру, 2017 10:27
Мову Паскаль (не Дельфі) хіба в музеї доісторичної історії зараз знайти
або на 1ому курсі фізфаку
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