Компанія TIOBE Software опублікувала черговий рейтинг популярності мов програмування
Дивися повний текст Опубліковано рейтинг популярності мов програмування (список).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 гру, 2017 09:57
Опубліковано рейтинг популярності мов програмування (список)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Опубліковано рейтинг популярності мов програмування (список).
Додано: Суб 30 гру, 2017 09:57
Оті трикляті москалі працюють всі на Паскалі.
Не розумієм їх ми всі теж саме робимо на С.
А покидьки із "апарату" Фортрана пестуют, як брата.
Всім хто за Вільну Україну - знаряддя РНР в провину.
А щоб з Канадою спіткатись, то з Явою ми маєм знатись.
Рішучим будь, мов тея сталь - й ми занедбаємо Паскаль.
Додано: Суб 30 гру, 2017 10:27
Мову Паскаль (не Дельфі) хіба в музеї доісторичної історії зараз знайти
або на 1ому курсі фізфаку
Додано: Суб 30 гру, 2017 15:26
Про многие языки много и долго трындят, но толку от них мало (привет руби и R). Часть других уже трупы.
А Паскаль норм, очень удобный для обучения, участвовал во всеукраинской олимпиаде по прогр. лет 8 назад, там был паскаль и всех он устраивал )
А Рейтинг - бред. Разница между частью из этих языков в тысячу, а не десять раз.
Додано: Суб 30 гру, 2017 23:13
Администрация социального обеспечения дает объявления о найме на работу специалистов по COBOL, которые требуются для обслуживания компьютерных систем 70-х годов прошлого века. Используется COBOL и в компьютерах Министерства Юстиции США. Еще в прошлом году Комиссия США по пенсионному обеспечению работников на железных дорогах (United States Railroad Retirement Board, RBB) начала обновлять свою компьютерную инфраструктуру 50-летней давности. Она объявила поиск подрядчика, который способен помочь в модернизации компьютерных систем. Программное обеспечение организации содержит 7 млн строк на языке программирования COBOL.
Зараз переглядають цей форум: ksr6, Slon_Nosov і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|