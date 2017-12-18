|
|
Держзакупівлі-2017: без конкурентної процедури торгів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 гру, 2017 10:33
Пропонуємо до обговорення:
Державні замовники за 2017 рік провели допорогові закупівлі товарів до 200 тис. грн і робіт до 1,5 млн грн за прямими контрактами без застосування конкурентної процедури торгів на 50 млрд грн.
Дивися повний текст Держзакупівлі-2017: без конкурентної процедури торгів закупили товарів на 50 мільярдів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79024
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 30 гру, 2017 10:33
109 уголовных дел, 3 приговора. При этом по другим типам дел проценты выше 40.
Все, что нужно знать про прозоро.
-
arheops
-
-
- Повідомлень: 551
- З нами з: 28.10.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|89
|
Нед 24 гру, 2017 20:57
d_12
|
|1
|140
|
|
|1
|113
|
реклама