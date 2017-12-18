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Держзакупівлі-2017: без
конкурентної процедури торгів...

Держзакупівлі-2017: без конкурентної процедури торгів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 10:33

Держзакупівлі-2017: без конкурентної процедури торгів...

Пропонуємо до обговорення:
Державні замовники за 2017 рік провели допорогові закупівлі товарів до 200 тис. грн і робіт до 1,5 млн грн за прямими контрактами без застосування конкурентної процедури торгів на 50 млрд грн.

Дивися повний текст Держзакупівлі-2017: без конкурентної процедури торгів закупили товарів на 50 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 10:33

109 уголовных дел, 3 приговора. При этом по другим типам дел проценты выше 40.
Все, что нужно знать про прозоро.
arheops
 
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