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Окупанти мають намір штрафувати
кримчан за українські номери

Окупанти мають намір штрафувати кримчан за українські номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 12:57

Окупанти мають намір штрафувати кримчан за українські номери

Пропонуємо до обговорення:
До 1 січня 2018 року — кінцевий термін для можливості переоформити транспортний засіб на законних підставах

Дивися повний текст Окупанти мають намір штрафувати кримчан за українські номери.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 15:07

Я, конечно, не сторонник копирования всех методов россиян, но: они без особых проблем введут этот штраф, и большинство крымчан покорно будет платить или, что более вероятно, таки заменит номера. Я вот к чему: а нам штрафовать за литовские номера лет (много) назад можно было? Нет, конечно, на них же если не сам чиновник, то его жена-кум-брат-сват ездят...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 15:17

  max_us_ua написав:Я, конечно, не сторонник копирования всех методов россиян, но: они без особых проблем введут этот штраф, и большинство крымчан покорно будет платить или, что более вероятно, таки заменит номера.

Вероятно рашка вводит налог на так званых "резидентов" (кто оказался от украинского и получил российское гражданство).
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 15:23

BIGor

Это само собой разумеется - этот шаг в воздухе висел, вот сейчас его сделали
max_us_ua
 
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