До 1 січня 2018 року — кінцевий термін для можливості переоформити транспортний засіб на законних підставах
Дивися повний текст Окупанти мають намір штрафувати кримчан за українські номери.
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Додано: Суб 30 гру, 2017 12:57
Окупанти мають намір штрафувати кримчан за українські номери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Окупанти мають намір штрафувати кримчан за українські номери.
Додано: Суб 30 гру, 2017 15:07
Я, конечно, не сторонник копирования всех методов россиян, но: они без особых проблем введут этот штраф, и большинство крымчан покорно будет платить или, что более вероятно, таки заменит номера. Я вот к чему: а нам штрафовать за литовские номера лет (много) назад можно было? Нет, конечно, на них же если не сам чиновник, то его жена-кум-брат-сват ездят...
Додано: Суб 30 гру, 2017 15:17
Вероятно рашка вводит налог на так званых "резидентов" (кто оказался от украинского и получил российское гражданство).
Додано: Суб 30 гру, 2017 15:23
BIGor
Это само собой разумеется - этот шаг в воздухе висел, вот сейчас его сделали
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