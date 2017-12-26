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Завод Арсенал вирішили продати під забудову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 гру, 2017 14:58
Пропонуємо до обговорення:
Державне космічне агентство України (ДКАУ) виставило на продаж в системі електронних торгів СЕТАМ корпус №4 заводу Арсенал.
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Додано: Суб 30 гру, 2017 14:58
УмнО, продавать не в 2006-2007, а сейчас...
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max_us_ua
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