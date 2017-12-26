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Завод Арсенал вирішили
продати під забудову

Завод Арсенал вирішили продати під забудову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 14:58

Завод Арсенал вирішили продати під забудову

Пропонуємо до обговорення:
Державне космічне агентство України (ДКАУ) виставило на продаж в системі електронних торгів СЕТАМ корпус №4 заводу Арсенал.

Дивися повний текст Завод Арсенал вирішили продати під забудову.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:43

вссе заводы посносить под ТРЦ!
"У центрі Києва в Печерському районі на онлайн-аукціоні продадуть ремонтні цехи заводу "Арсенал". Вартість ділянки оцінюють у 561 мільйон гривень. "
всего то за 20 млн долларов!!! ур0ды
https://ua.newwest.media/article/2017/12/29/u-centri-kiieva-prodadut-cehi-zavodu-arsenal-za-bilsh-nizh-500-milyoniv
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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