Завод Арсенал вирішили продати під забудову

Додано: Суб 30 гру, 2017 19:43

вссе заводы посносить под ТРЦ!

"У центрі Києва в Печерському районі на онлайн-аукціоні продадуть ремонтні цехи заводу "Арсенал". Вартість ділянки оцінюють у 561 мільйон гривень. "

всего то за 20 млн долларов!!! ур0ды

https://ua.newwest.media/article/2017/12/29/u-centri-kiieva-prodadut-cehi-zavodu-arsenal-za-bilsh-nizh-500-milyoniv

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