Завод Арсенал вирішили продати під забудову

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вссе заводы посносить под ТРЦ! "У центрі Києва в Печерському районі на онлайн-аукціоні продадуть ремонтні цехи заводу "Арсенал". Вартість ділянки оцінюють у 561 мільйон гривень. " всего то за 20 млн долларов!!! ур0ды https://ua.newwest.media/article/2017/12/29/u-centri-kiieva-prodadut-cehi-zavodu-arsenal-za-bilsh-nizh-500-milyoniv
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov написав:вссе заводы посносить под ТРЦ! "У центрі Києва в Печерському районі на онлайн-аукціоні продадуть ремонтні цехи заводу "Арсенал". Вартість ділянки оцінюють у 561 мільйон гривень. " всего то за 20 млн долларов!!! oniv
20 млн. долл. США за 1,4 га. Это 140 000 долл. США за 1 сотку. Как-то дороговато!
Slon_Nosov написав:вссе заводы посносить под ТРЦ! "У центрі Києва в Печерському районі на онлайн-аукціоні продадуть ремонтні цехи заводу "Арсенал". Вартість ділянки оцінюють у 561 мільйон гривень. " всего то за 20 млн долларов!!! oniv
20 млн. долл. США за 1,4 га. Это 140 000 долл. США за 1 сотку. Как-то дороговато!
имхо не дорого. когда вам будут квартиры продавать по 100 000 баксов, будут про дорогую землю рассказывать.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
С 1946 года предприятие перепрофилируется на выпуск оптических, оптико-механических и оптико-электронных приборов, в основном, для нужд военной промышленности.
В 1970-е годы завод освоил изготовление УРВВ Р-27.
После создания НКАУ, завод был передан в ведение НКАУ[1].
С 1994 года коллектив «Завода Арсенал», имевший более чем 50-летний опыт создания и производства оптических и оптико-электронных приборов и систем военного и промышленного назначения (системы ориентирования, приборы прицеливания, самонаведения, наблюдения, измерения, анализа и фотографирования), предназначенных для эксплуатации как в лабораторных, так и в суровых природных условиях, постепенно перепрофилировался на производство оптико-электронной измерительной и счётной аппаратуры для медицины, банковской сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Производство фотоаппаратов, из-за неконкурентноспособности и дороговизны, уменьшилось до мелкооптовых партий. Новое руководство предприятия взяло курс на постепенное закрытие завода, путём сокращения государственных заказов, закрытия цехов, сдачи в аренду корпусов и помещений, увольнения сотрудников.
28 июля 2009 года Хозяйственный суд Киева своим определением открыл производство по делу о банкротстве Государственного предприятия «Завод Арсенал».
Декабрь 2009 года — завершилась ликвидация «Завода Арсенал», который исключён из государственного реестра. На бывшей территории завода предполагается построить офисно-банковские здания, развлекательный центр.
От завода осталась небольшая часть в виде КП «Центральное конструкторское бюро „Арсенал“», размещающееся в одном корпусе.
Всё правильно. Украина ни с кем не воюет, ее армия самая мощная в мире и оснащена ультрасовременным вооружением, все ранее отделившиеся части в полном составе (Крым, Донецкая и Луганская обл.) вернулись в состав Украины, РФ распалась на несколько сотен удельных княжеств, мир во всем мире, поэтому вполне резонно на месте военных заводов строить ТРЦ.
Slon_Nosov написав: имхо не дорого. когда вам будут квартиры продавать по 100 000 баксов, будут про дорогую землю рассказывать.
Вы наверно или специалист по недвижимости, или пустозвон.
вы бы меньше незнакомым людям ярлыков вешали, зачем на личности переходите, пишите по теме! действительно считаете цену в 20 лямов адекваной? и это еще они расчитывают получить, а могут отдать гораздо дешевле.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн