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Кличко: Київ став лідером серед українських міст за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 гру, 2017 16:34
Пропонуємо до обговорення:
У Києві в 2017 році відремонтували рекордні 302 км доріг і проїздів, і в наступному році темпи не будуть зменшені.
Дивися повний текст Кличко: Київ став лідером серед українських міст за темпами ремонту доріг
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Додано: Суб 30 гру, 2017 16:34
А где ̶к̶о̶м̶п̶о̶т̶ шулявский путепровод?
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