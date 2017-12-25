У Києві в 2017 році відремонтували рекордні 302 км доріг і проїздів, і в наступному році темпи не будуть зменшені.
Дивися повний текст Кличко: Київ став лідером серед українських міст за темпами ремонту доріг.
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Додано: Суб 30 гру, 2017 16:34
Кличко: Київ став лідером серед українських міст за...
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Дивися повний текст Кличко: Київ став лідером серед українських міст за темпами ремонту доріг.
Додано: Суб 30 гру, 2017 19:54
на борщаговском кольцо гната юры на полгода закрыли потом открыли нифига не отремонтировав!защитали как ремонт
Додано: Суб 30 гру, 2017 19:56
на зодчих год канашку делают-вонь стоит и дорога перерыта!пора ее в ул говнопроводную переименовать
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