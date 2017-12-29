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Обсяги будівництва в Україні:
підсумки 2017 (інфографіка)

Обсяги будівництва в Україні: підсумки 2017 (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 17:37

Обсяги будівництва в Україні: підсумки 2017 (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Цього року, згідно Doing Business, Україна рекордно поліпшила свої позиції за показником "отримання дозволів на будівництво"

Дивися повний текст Обсяги будівництва в Україні: підсумки 2017 (інфографіка).
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