|
|
Обсяги будівництва в Україні: підсумки 2017 (інфографіка)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 гру, 2017 17:37
Пропонуємо до обговорення:
Цього року, згідно Doing Business, Україна рекордно поліпшила свої позиції за показником "отримання дозволів на будівництво"
Дивися повний текст Обсяги будівництва в Україні: підсумки 2017 (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79029
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|194
|9921
|
|
|0
|21
|
|
|2
|73
|
Суб 30 гру, 2017 16:29
Zoy
реклама