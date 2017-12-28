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Економіка 2017 року. Біг з перешкодами чи на місці?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 гру, 2017 17:46
Пропонуємо до обговорення:
За результатами року економіка України виходить з гіршими, ніж планувалося, економічними підсумками
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