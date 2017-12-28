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WhatsApp припинить роботу на деяких смартфонах у 2018 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 гру, 2017 18:55
Пропонуємо до обговорення:
WhatsApp messenger вирішив відмовитися від підтримки деяких операційних систем в 2018 році
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