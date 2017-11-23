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Повернення додому: як ветерани
АТО працевлаштовуються в...

Повернення додому: як ветерани АТО працевлаштовуються в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:39

Повернення додому: як ветерани АТО працевлаштовуються в...

Пропонуємо до обговорення:
За три роки російської агресії на Донбасі в Україні з'явилося понад 300 тисяч учасників бойових дій.

Дивися повний текст Повернення додому: як ветерани АТО працевлаштовуються в мирному житті (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:39

Не хочется жаловаться на жизнь, но если уж файненс публикует такой официоз - вот Вам пример из жизни. Волею случая среди АТОшников иногда (изредка) попадаются люди, предел мечтаний которых несколько выше, чем быть охранником в супермаркете или на поле. Так вот... В свое время я был таможенником, преподавателем вуза, сотрудником банка, переводчиком, - ну да ладно. Сейчас... прихожу на собеседование в ломбард (это там, где по сути достаточно три класса образования иметь), - уже раз около десяти работодатель предпочитал мне 18-летнюю девушку с образованием, стремящимся к нулю (услышав, что я воевал, чего, блин, не скрыть). Большое спасибо платным патриотам, блокирующим административные границы, госструктуры и проч. - благодаря им работодатели считают, что АТОшники все контуженные. А еще среди моих потенциальных работодателей на ближайшее будущее все более реалистично выходит армия ДНР. Теперь уже не из-за денег
max_us_ua
 
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