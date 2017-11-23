Повернення додому: як ветерани АТО працевлаштовуються в...

Додано: Суб 30 гру, 2017 22:39

Не хочется жаловаться на жизнь, но если уж файненс публикует такой официоз - вот Вам пример из жизни. Волею случая среди АТОшников иногда (изредка) попадаются люди, предел мечтаний которых несколько выше, чем быть охранником в супермаркете или на поле. Так вот... В свое время я был таможенником, преподавателем вуза, сотрудником банка, переводчиком, - ну да ладно. Сейчас... прихожу на собеседование в ломбард (это там, где по сути достаточно три класса образования иметь), - уже раз около десяти работодатель предпочитал мне 18-летнюю девушку с образованием, стремящимся к нулю (услышав, что я воевал, чего, блин, не скрыть). Большое спасибо платным патриотам, блокирующим административные границы, госструктуры и проч. - благодаря им работодатели считают, что АТОшники все контуженные. А еще среди моих потенциальных работодателей на ближайшее будущее все более реалистично выходит армия ДНР. Теперь уже не из-за денег