RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Японці обрали автомобіль
року 2017-2018

Японці обрали автомобіль року 2017-2018
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:44

Японці обрали автомобіль року 2017-2018

Пропонуємо до обговорення:
В Японії підсумки конкурсу «Автомобіль року» буквально шокували журі і публіку.

Дивися повний текст Японці обрали автомобіль року 2017-2018.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79030
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:44

Вольво єто китайская марка а не шведская
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17673
З нами з: 20.04.08
Подякував: 341 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: max_us_ua і 12 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
WhatsApp припинить роботу на деяких смартфонах у 2018 році
R2 » Суб 30 гру, 2017 18:55
0 29
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 гру, 2017 18:55
vbzyma
Економіка 2017 року. Біг з перешкодами чи на місці?
R2 » Суб 30 гру, 2017 17:46
0 28
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 гру, 2017 17:46
alekc_sizov
Обсяги будівництва в Україні: підсумки 2017 (інфографіка)
R2 » Суб 30 гру, 2017 17:37
0 29
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 гру, 2017 17:37
alekc_sizov
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.