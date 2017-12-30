В Японії підсумки конкурсу «Автомобіль року» буквально шокували журі і публіку.
Дивися повний текст Японці обрали автомобіль року 2017-2018.
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Додано: Суб 30 гру, 2017 23:44
Японці обрали автомобіль року 2017-2018
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Дивися повний текст Японці обрали автомобіль року 2017-2018.
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