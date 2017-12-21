Про це у себе в Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, назвавши чиновника хабародавцем-камікадзе.
Дивися повний текст Хабародавець-камікадзе: Луценко прокоментував спробу директора аеропорту Миколаєва підкупити голову ОДА.
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Додано: Нед 31 гру, 2017 00:35
Хабародавець-камікадзе: Луценко прокоментував спробу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хабародавець-камікадзе: Луценко прокоментував спробу директора аеропорту Миколаєва підкупити голову ОДА.
Додано: Нед 31 гру, 2017 00:35
Ще той боець без правил.Знає в кого брати ,а кого вже злили.Юра видно попередив.
Додано: Нед 31 гру, 2017 00:54
А сколько из этих 9424 осуждено? Или хотя бы дела доведены до суда? Александр Аваков входит в это число? Хотя ему-то
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