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Хабародавець-камікадзе: Луценко
прокоментував спробу...

Хабародавець-камікадзе: Луценко прокоментував спробу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 00:35

Хабародавець-камікадзе: Луценко прокоментував спробу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у себе в Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, назвавши чиновника хабародавцем-камікадзе.

Дивися повний текст Хабародавець-камікадзе: Луценко прокоментував спробу директора аеропорту Миколаєва підкупити голову ОДА.
R2
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Ще той боець без правил.Знає в кого брати ,а кого вже злили.Юра видно попередив.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 00:54

Вчора вночі силами Нацполіції та облпрокуратури гр Галайко затримано на гарячому в службовому кабінеті голови Миколаївської ОДА. Він став 9424 корупціонером, затриманим правоохоронцями за 2017 рік.

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/ ... 8977404612

А сколько из этих 9424 осуждено? Или хотя бы дела доведены до суда? Александр Аваков входит в это число? Хотя ему-то
НАБУ і САП дозволили синові Авакова зустріти Новий рік в Італії
29 грудня 2017

https://ukranews.com/ua/news/539064-nab ... k-v-italii
yanyura
 
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