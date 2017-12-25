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Реактор на основі водню і бору
буде готовий протягом 10...

Реактор на основі водню і бору буде готовий протягом 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 09:55

Реактор на основі водню і бору буде готовий протягом 10...

Пропонуємо до обговорення:
На думку фізика-теоретика Генріха Хори, прогрес у лазерній технології дозволить незабаром реалізувати реакцію термоядерного синтезу на основі водню і бору. Разом з десятьма колегам з шести країн він описав кроки, необхідні для створення такого реактора.

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R2
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Интересно, фьючерсы на ископаемые виды топлива сильно придавит этим заявлением?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 12:19

никак не придавит. такомаки "почти готовы" уже 50+ лет, и что?
у него нет никаких оснований полагать, что плазма бора будет вести себя лучше, чем плазма трития.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:06

Проблема всех этих высокотемпературных установок одна: нужны дикие вложения в инфраструктуру, т.к. надо держать под боком "свою" электростанцию для "запуска" плазмы и срок жизни такого "реактора" из-за сверхвысоких температур катастрофически мал. О том, что такой реактор будет работать стабильно годами речь пока не идет даже в отдаленной перспективе. Любой прототип может оставаться прототипом еще лет 30ть, более-того, нет никакой гарантии, что через 30ть лет оно заработает стабильно, а перезапуск плазмы не потребует полную разборку и сборку защиты ядра реактора.
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