|
|
|
Реактор на основі водню і бору буде готовий протягом 10...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 гру, 2017 09:55
Пропонуємо до обговорення:
На думку фізика-теоретика Генріха Хори, прогрес у лазерній технології дозволить незабаром реалізувати реакцію термоядерного синтезу на основі водню і бору. Разом з десятьма колегам з шести країн він описав кроки, необхідні для створення такого реактора.
Дивися повний текст Реактор на основі водню і бору буде готовий протягом 10 років
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79037
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 31 гру, 2017 09:55
Интересно, фьючерсы на ископаемые виды топлива сильно придавит этим заявлением?
-
hodkonem36
-
-
- Повідомлень: 231
- З нами з: 11.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 гру, 2017 12:19
никак не придавит. такомаки "почти готовы" уже 50+ лет, и что?
у него нет никаких оснований полагать, что плазма бора будет вести себя лучше, чем плазма трития.
-
arheops
-
-
- Повідомлень: 552
- З нами з: 28.10.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 гру, 2017 20:06
Проблема всех этих высокотемпературных установок одна: нужны дикие вложения в инфраструктуру, т.к. надо держать под боком "свою" электростанцию для "запуска" плазмы и срок жизни такого "реактора" из-за сверхвысоких температур катастрофически мал. О том, что такой реактор будет работать стабильно годами речь пока не идет даже в отдаленной перспективе. Любой прототип может оставаться прототипом еще лет 30ть, более-того, нет никакой гарантии, что через 30ть лет оно заработает стабильно, а перезапуск плазмы не потребует полную разборку и сборку защиты ядра реактора.
-
Watcher
-
-
- Повідомлень: 1828
- З нами з: 31.05.09
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 414 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 39 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|19
|935
|
|
|37
|1727
|
П'ят 29 гру, 2017 23:56
Sommer
|
|71
|3643
|
П'ят 29 гру, 2017 17:40
Sommer
реклама
|