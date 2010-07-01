Інфляція в Україні залишається найвищою серед країн...

Додано: Нед 31 гру, 2017 13:07

lapay написав: А наскільки зросла середня зарплата? Ясень пень, зрадофілам це не цікаво, але все ж? А наскільки зросла середня зарплата? Ясень пень, зрадофілам це не цікаво, але все ж?

Инфляция за 4 года власти реформаторов составила 128.5% (24.9% в 2014, 43.3% в 2015, 12,4% в 2016 и, оценочно, 13.6% в 2017). Инфляцию за 4 года получаем, перемножая индексы 1.249, 1.433, 1.124 и 1.136.Рассмотрим динамику средней номинальной зарплаты:Октябрь 2013 = 3283 грн грязными. Отнимаем 18,6% налогов (15% НДФЛ и 3.6% единый сбор) и получаем 2672 чистыми.Октябрь 2016 = 7377 грн грязными. Минус 19.5% налогов (18% НДФЛ и 1.5% военный сбор). Получаем 5938 чистыми.Итого номинальная зарплата увеличилась на 122%.Соотвественно, реальная зарплата (то есть скорректированная на инфляцию) уменьшилась на 4,6%.А теперь динамика реальных зарплат в несчастный для Украины период, когда при власти была банда:2010 = 7,1%2011 = 6%2012 = 7,4%2013 = 10,4%Сами вывод, боюсь, не сделаете, поэтому я подскажу - если бы вы не устроили майдан, в котором не было никакой надобности, сегодняшняя реальная зарплата украинцев была бы на 45-50% выше, чем она была в 2013, но по факту она сегодня ниже на 5%!Спасибо всем, кто принес сюда "Европу" не европейскими методами - в смысле, скандируя бредовые лозунги вместо того, чтобы работать, и нарушая закон прикрываясь благими намерениями.ЗЫ: все данные взяты с сайта Госстата. Кто сомневается, может проверить