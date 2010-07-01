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Інфляція в Україні залишається
найвищою серед країн...

Інфляція в Україні залишається найвищою серед країн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 10:17

Інфляція в Україні залишається найвищою серед країн...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень інфляції в Україні за підсумками 2017 року виявився найвищим серед країн Європи та СНД.

Дивися повний текст Інфляція в Україні залишається найвищою серед країн Європи та СНД.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 10:17

Коли ж воно закінчиться це "покращення"?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 11:02

Жруть як не в себе от і ціни ростуть.Потрібно їсти мало ,як влада.
А то понаїдали будки.
stronzo1
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 11:57

Re: Інфляція в Україні залишається найвищою серед країн...

Споживчі ціни в Україні з початку року зросли на 13,6%,

А наскільки зросла середня зарплата? Ясень пень, зрадофілам це не цікаво, але все ж? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 12:57

  lapay написав: А наскільки зросла середня зарплата? Ясень пень, зрадофілам це не цікаво, але все ж?

а на сколько возросла пенсия? или пенсионеры не люди и их в расчет брать не нужно?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 13:06

Боти тут як тут.Відпрацьовують шоколадні цукерки.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 13:07

  lapay написав: А наскільки зросла середня зарплата? Ясень пень, зрадофілам це не цікаво, але все ж?

Инфляция за 4 года власти реформаторов составила 128.5% (24.9% в 2014, 43.3% в 2015, 12,4% в 2016 и, оценочно, 13.6% в 2017). Инфляцию за 4 года получаем, перемножая индексы 1.249, 1.433, 1.124 и 1.136.

Рассмотрим динамику средней номинальной зарплаты:

Октябрь 2013 = 3283 грн грязными. Отнимаем 18,6% налогов (15% НДФЛ и 3.6% единый сбор) и получаем 2672 чистыми.

Октябрь 2016 = 7377 грн грязными. Минус 19.5% налогов (18% НДФЛ и 1.5% военный сбор). Получаем 5938 чистыми.

Итого номинальная зарплата увеличилась на 122%.

Соотвественно, реальная зарплата (то есть скорректированная на инфляцию) уменьшилась на 4,6%.

А теперь динамика реальных зарплат в несчастный для Украины период, когда при власти была банда:

2010 = 7,1%
2011 = 6%
2012 = 7,4%
2013 = 10,4%

Сами вывод, боюсь, не сделаете, поэтому я подскажу - если бы вы не устроили майдан, в котором не было никакой надобности, сегодняшняя реальная зарплата украинцев была бы на 45-50% выше, чем она была в 2013, но по факту она сегодня ниже на 5%!

Спасибо всем, кто принес сюда "Европу" не европейскими методами - в смысле, скандируя бредовые лозунги вместо того, чтобы работать, и нарушая закон прикрываясь благими намерениями.

ЗЫ: все данные взяты с сайта Госстата. Кто сомневается, может проверить
Criticus
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 13:14

Re: Інфляція в Україні залишається найвищою серед країн...

  Criticus написав:Сами вывод, боюсь, не сделаете, поэтому я подскажу - если бы вы не устроили майдан, в котором не было никакой надобности, сегодняшняя реальная зарплата украинцев была бы на 45-50% выше, чем она была в 2013, но по факту она сегодня ниже на 5%!

Само собою - Майдан це сила, навіть в РФ і РБ знизив реальні зарплати. :) Пишіть іще, аналітег...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 13:33

  lapay написав:
  Criticus написав:Сами вывод, боюсь, не сделаете, поэтому я подскажу - если бы вы не устроили майдан, в котором не было никакой надобности, сегодняшняя реальная зарплата украинцев была бы на 45-50% выше, чем она была в 2013, но по факту она сегодня ниже на 5%!

Само собою - Майдан це сила, навіть в РФ і РБ знизив реальні зарплати. :) Пишіть іще, аналітег...


Вы прекрасно знаете причины падения реальных зарплат там! Но прикидываетесь дурачком!

В России девальвация случилась в аккурат после падения цен на нефть. В Беларуси - следом на правах экономического саттелита (в отличие от Украины даже образца 2013).

Но вы опять сели в лужу, приведя их пример! За проанализированный мной период в обеих этих странах реальные зарплаты выросли! Падение там наблюдалось всего 1 год (2016), а отличие от наших - 3 подряд.

Вы - манипулятор, махинатор и подтасовщик. А цель ваша - либо получение с этого денег, либо прикрытие грешков перед собственной совестью
Criticus
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 13:49

Criticus

че так укакиваешься, кремлеботик копеечный? белорусский зайчик обвалился задолго до падения цен на нефть. и про рост зарплат расскажи, ага. байка про крепкого хозяйственника бацьку давно устарела. беларусь беднота, как и мы, еще и без теневой экономики, бо КГБ все сечет.
trololo
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