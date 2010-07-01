Рівень інфляції в Україні за підсумками 2017 року виявився найвищим серед країн Європи та СНД.
Дивися повний текст Інфляція в Україні залишається найвищою серед країн Європи та СНД.
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Додано: Нед 31 гру, 2017 10:17
Інфляція в Україні залишається найвищою серед країн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інфляція в Україні залишається найвищою серед країн Європи та СНД.
Додано: Нед 31 гру, 2017 11:02
Жруть як не в себе от і ціни ростуть.Потрібно їсти мало ,як влада.
А то понаїдали будки.
Додано: Нед 31 гру, 2017 11:57
Re: Інфляція в Україні залишається найвищою серед країн...
А наскільки зросла середня зарплата? Ясень пень, зрадофілам це не цікаво, але все ж?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 31 гру, 2017 12:57
а на сколько возросла пенсия? или пенсионеры не люди и их в расчет брать не нужно?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
Додано: Нед 31 гру, 2017 13:07
Инфляция за 4 года власти реформаторов составила 128.5% (24.9% в 2014, 43.3% в 2015, 12,4% в 2016 и, оценочно, 13.6% в 2017). Инфляцию за 4 года получаем, перемножая индексы 1.249, 1.433, 1.124 и 1.136.
Рассмотрим динамику средней номинальной зарплаты:
Октябрь 2013 = 3283 грн грязными. Отнимаем 18,6% налогов (15% НДФЛ и 3.6% единый сбор) и получаем 2672 чистыми.
Октябрь 2016 = 7377 грн грязными. Минус 19.5% налогов (18% НДФЛ и 1.5% военный сбор). Получаем 5938 чистыми.
Итого номинальная зарплата увеличилась на 122%.
Соотвественно, реальная зарплата (то есть скорректированная на инфляцию) уменьшилась на 4,6%.
А теперь динамика реальных зарплат в несчастный для Украины период, когда при власти была банда:
2010 = 7,1%
2011 = 6%
2012 = 7,4%
2013 = 10,4%
Сами вывод, боюсь, не сделаете, поэтому я подскажу - если бы вы не устроили майдан, в котором не было никакой надобности, сегодняшняя реальная зарплата украинцев была бы на 45-50% выше, чем она была в 2013, но по факту она сегодня ниже на 5%!
Спасибо всем, кто принес сюда "Европу" не европейскими методами - в смысле, скандируя бредовые лозунги вместо того, чтобы работать, и нарушая закон прикрываясь благими намерениями.
ЗЫ: все данные взяты с сайта Госстата. Кто сомневается, может проверить
Додано: Нед 31 гру, 2017 13:14
Re: Інфляція в Україні залишається найвищою серед країн...
Само собою - Майдан це сила, навіть в РФ і РБ знизив реальні зарплати. Пишіть іще, аналітег...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 31 гру, 2017 13:33
Вы прекрасно знаете причины падения реальных зарплат там! Но прикидываетесь дурачком!
В России девальвация случилась в аккурат после падения цен на нефть. В Беларуси - следом на правах экономического саттелита (в отличие от Украины даже образца 2013).
Но вы опять сели в лужу, приведя их пример! За проанализированный мной период в обеих этих странах реальные зарплаты выросли! Падение там наблюдалось всего 1 год (2016), а отличие от наших - 3 подряд.
Вы - манипулятор, махинатор и подтасовщик. А цель ваша - либо получение с этого денег, либо прикрытие грешков перед собственной совестью
Додано: Нед 31 гру, 2017 13:49
Criticus
че так укакиваешься, кремлеботик копеечный? белорусский зайчик обвалился задолго до падения цен на нефть. и про рост зарплат расскажи, ага. байка про крепкого хозяйственника бацьку давно устарела. беларусь беднота, как и мы, еще и без теневой экономики, бо КГБ все сечет.
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